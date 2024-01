Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma Fazer preta, em estado de abandono, foi localizada por policiais militares na tarde de segunda-feira, 15, na rua João Blotta, no Cidade Aracy.

Os PMs chegaram até o veículo que estava estacionado, após denúncia via Copom. Constataram que a numeração do chassi e motor estariam raspados e que a placa pertenceria a uma Honda CG 150 KS azul, produto de furto ocorrido no dia 15 de julho do ano passado. A Fazer foi encaminhada A CPJ para as deliberações de praxe.

