Moradora de rua é encontrada desacordada próximo a linha férrea

Crédito: Marco Lúcio

Uma mulher de 42 anos foi encontrada desacordada e ferida, ao lado da linha férrea, atrás de um supermercado que fica na região da Praça Itália.

De acordo com informações, a vítima é moradora de rua e foi encontrada por outros andarilhos que se abrigam junto com ela em um prédio desocupado que fica ao lado do supermercado. Ela teria sido vítima de agressão, mas não há informações sobre a autoria do crime nem o que o motivou.

Seus companheiros acionaram o Samu e ela foi socorrida com ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo, sendo encaminhada à Santa Casa.

