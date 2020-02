Morador de rua é detido após tentativa de furto

Produtos que o morador de rua iria levar - Crédito: Divulgação

O morador de rua L.S., 41 anos, foi detido por policiais militares na madrugada desta terça-feira, 25, acusado de tentar furtar uma casa na rua Bruno Giongo, na Vila Deriggi.

A PM foi alertada sobre a prática do crime e no local detiveram o acusado que já tinha arrumado uma sacola com ferramentas que estavam na garagem da residência e estavam separados para levar.

Encaminhado ao plantão policial, foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem. O acusado fica embaixo de uma ponte na rua Eugênio Franco de Camargo e tem passagens policiais por tráfico.

