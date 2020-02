"Minhoca" invadiu outras casas e apartamentos na região do Cidade Jardim; PM tenta prendê-lo

Minhoca caminha na região do Cidade Jardim - Crédito: Reprodução

Após a publicação da reportagem sobre o homem que invadiu casas e condomínios no Jardim Paulistano, o São Carlos Agora recebeu mais vídeos, agora, mostrando o suspeito entrando em imóveis no bairro Cidade Jardim.

A Polícia Militar já sabe quem é o homem. Ele é conhecido dos meios policiais como “minhoca” e mora no Santa Angelina. É apenas questão de tempo para os policiais conseguirem detê-lo. A Polícia Civil também está no seu encalço.

Em um prédio no Cidade Jardim, minhoca teria entrado em um apartamento no térreo e furtado videogame, notebook, mochila e calçados.

Em outro vídeo recebido pelo Whatsapp da redação, minhoca aparece forçando o portão de algumas casas perto de uma loja de materiais de construção, no Cidade Jardim, na região do cemitério Nossa Senhora do Carmo. No final ele consegue entrar em uma delas. Não foi informado se ele conseguiu cometer o furto.

Quem tiver informações sobre minhoca, deve ligar para o telefone 190 ou disque-denúncia pelo 181. Não é necessário se identificar.

