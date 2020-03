Metalúrgico tenta matar mulher a golpes de faca no prolongando do Jardim Medeiros

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/SCA

Um caso de violência doméstica por pouco não termina em tragédia por volta das 23h50 desta quarta-feira, 25, em uma casa localizada na rua Bernardo Cerrutti, no Prolongamento do Jardim Medeiros. A vítima, a dona de casa E.M.S., 32 anos, foi alvo de várias facadas dadas pelo metalúrgico L.G.S.A., 31 anos.

A assessoria de imprensa da Santa Casa informou durante a manhã desta quinta-feira, 26, que ela está internada e o estado de saúde é estável.

O São Carlos Agora apurou que a Polícia Militar foi acionada após denúncia via Copom. No local, apuraram que a vítima estava caída no corretor com perfurações na axila, barriga, quadril e coxa direita. Posteriormente foi socorrida pelo Samu.

Uma testemunha informou aos policiais que presenciou as agressões, porém não soube informar os motivos. Por outro lado, disse que ambos estão juntos há cinco meses e indicou onde o acusado estaria: na casa da mãe, no Boa Vista.

Os PMs foram até o endereço citado e conseguiram deter o acusado que iria tentar a fuga em um carro da família. Abordado, confessou a tentativa de homicídio e indicou onde estava a arma, uma faca: enrolada em uma camisa no tanque da casa da família.

Encaminhado ao plantão policial, foi autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

