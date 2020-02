Mais uma Operação Moralização é realizada no Cidade Jardim

Viaturas policiais na alameda dos Crisântemos - Crédito: Divulgação

A Policia Militar, Guarda Municipal e Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizaram entre a noite de ontem e madrugada deste sábado (8) mais uma operação na região do Cidade Jardim, onde aos finais de semana ocorre concentração de jovens. O objetivo é o combater pancadões e uso e tráfico de entorpecentes e criminalidade em geral.

Policiais militares sob o comando do capitão Gonzales efetuaram dezenas de abordagens tentando localizar drogas, armas e condenados pela justiça. O decibilímetro foi mais uma vez usado para aferir o barulho emitido pelos escapamentos das motocicletas.

Já os fiscais da Secretaria da Habitação verificaram os alvarás de funcionamento dos estabelecimentos e os horários estipulados em ata de reunião e termo de compromisso. O diretor de discalização, Rodolfo Tiberio Penela informou que houve a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos nas sextas-feiras em concordância com os proprietários dos locais até as 23h.

O Secretário de Segurança Pública Samir Antônio Gardini, disse à reportagem que a operação em conjunto com a Atividade da Policia Militar faz parte do planejamento do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) e que as abordagens realizadas em locais de encontro de adolescentes e jovens são necessárias para coibir crimes e restabelecer a moralidade, ordem e sossego aos moradores da região.

A operação foi realizada após várias denúncias protocoladas junto ao Ministério Público, ouvidoria municipal e Polícia Militar sobre venda e uso de entorpecentes, algazarra e brigas no bairro, afirmou o capitão Renato Gonzales.

Resultado

02 motos vistoriadas

23 carros vistorias

05 multas aplicadas

02 CNH vencidas

05 Bares vistoriados

02 veículos guinchados

