Mãe e filha ficam feridas após colisão no centro

Vítima de 54 anos sofreu trauma na cabeça - Crédito: Maycon Maximino

Uma mãe de 54 anos e sua filha, de 18 anos, ficaram feridas após acidente de trânsito no início da tarde desta quinta-feira, 20, no centro de São Carlos.

O São Carlos Agora apurou que as vítimas estavam pela Avenida Comendador Alfredo Maffei e no cruzamento com a rua Rui Barbosa teve a frente cortada por uma Strada, cujo motorista não teria obedecido a sinalização de parada obrigatória.

O impacto foi violento e a moto se chocou contra a porta da picape. A mãe sofreu trauma na cabeça e foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA). A filha, com escoriações, também foi atendida pelo Samu. Ambas encaminhadas à Santa Casa para atendimento médico.

