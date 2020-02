Ladrão leva carteira de aposentado com R$ 25

Crédito: Arquivo/SCA

O aposentado A.L., 87 anos foi vítima de furto na manhã desta quarta-feira, 12, quando teve sua carteira com documentos e R$ 25 furtada por um ladrão.

Ele foi ao 1º e 4º DPs e disse às autoridades policiais que estava dentro de um ônibus e que o criminoso teria se aproveitado de uma possível distração. Ao descer do coletivo em frente a Catedral, deu falta da carteira.

‘PICOU’ A MULA

O alarme assustou um ladrão na madrugada do dia 7, sexta-feira. A empresária A.A.S.C., 52 anos, disse que um ladrão invadiu o quintal da sua casa localizada na rua Padre Teixeira, no Jardim Brasil após cortar o fio da sirene externa do alarme e danificar uma câmera de vigilância. Chegou a abrir uma janela, mas o alarme interno disparou e o gatuno sumiu sem levar nada.

SEM CELULAR

A dona de casa V.M., 53 anos, teve prejuízo na segunda-feira, 10. Após fazer compras em um supermercado, sentou-se em uma mureta localizada na rua César Ricome, no Jardim Macarengo à espera do namorado.

Em dado momento, pessoas se aproximaram e passaram a conversar com ela. Minutos após, ao tentar usar o celular, deu falta do aparelho. O furto foi registrado no 1º e 4º DPs.

