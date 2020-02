Ladrão furta ventilador da EMEB Janete Maria Martineli Lia

Crédito: Google Street View

Um ladrão furtou, na madrugada de domingo (2), a escola EMEB Janete Maria Martineli Lia, no Jardim Pacaembu.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um representante da escola disse à Polícia que no domingo de manhã a controladora de acesso da escola constatou que haviam entrado no local mediante arrombamento. Na ocasião a GM foi acionada e não havia sido registrado furto.

Porém, nesta segunda-feira (3), um funcionário da área de limpeza constatou a falta de um ventilador. Houve escalada no muro e arrombamento de uma janela e uma porta.

O Boletim de Ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial.

