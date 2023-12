Ladrão furta hidrômetro do Supermercado Savegnago

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A loja 29 do Savegnago, na Praça Itália, foi alvo de furto. Um desconhecido levou o hidrômetro e a falta do objeto foi constatada somente na manhã de terça-feira, 5. A data do crime, representantes do estabelecimento não souberam precisar.

De acordo com um dos representantes do supermercado, de 60 anos, a empresa não utiliza água do Saae para consumo interno e sim, de um poço. Porém, na manhã de terça, quando funcionários foram utilizar a água, notaram sua falta e ao verificar, perceberam a caixa vazia e a bomba não puxava água. Foi providenciado o reparo.

O Saae foi contatado e forneceu um caminhão-pipa para o consumo provisório e ainda, solicitado a colocação de um novo hidrômetro. O furto foi registrado na CPJ.

