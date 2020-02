Ladrão furta duas baterias de veículos em estacionamento de igreja

Imagem ilustrativa - Crédito: Divulgação

Um homem desconhecido furtou as baterias de um veículo e de um caminhão de uma empresa em um estacionamento de uma igreja localizada na Rua Raimundo Correa, Vila Monteiro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, um representante da empresa disse à Polícia que deixa os dois veículos no estacionamento da igreja e que o local possui um vigilante.

Na manhã desta segunda-feira (2) ele foi retirar uma Saveiro e um caminhão do estacionamento e percebeu que os veículos não funcionavam. Ao checá-los, constatou a ausência de duas baterias veiculares.

Em seguida, o representando foi conversar com o vigilante que lhe relatou que no domingo (2) à noite, por volta das 19h, ele viu um ex-funcionário da empresa no estacionamento andando de um lado para o outro, entretanto não pôde afirmar se o ex-funcionário esteja ligado ao furto, pois no local estavam vários carros de frequentadores da igreja.

O representante da empresa relatou que o ex-funcionário fora desligado da empresa há um mês e, muito nervoso, danificou dois monitores da empresa e não devolveu a CRLV e as chaves reservas do caminhão.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial.

