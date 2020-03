Ladrão furta 500 metros de fio, cortador de grama e botijão de chácara

Crédito: Arquivo SCA

Um homem desconhecido furtou, na madrugada de domingo (1º), uma chácara equipamento e material de uma residência localizada na rua João Vitor Ferreira Rosa, Vila Elizabeth.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima disse que possui a chácara na Quinta da Felicidade e pela manhã desta segunda-feira o jardineiro no local constatou o arrombamento da porta do imóvel e a subtração de um cortador de grama, cerca de 500 metros de fio e um botijão de gás.

Um B. O. Foi registrado no 1º Distrito Policial.

