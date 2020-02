Ladrão é flagrado furtando bar no Santa Felícia

Crédito: Marco Lúcio

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante nesta madrugada de sábado (29), após ser flagrado dentro de um bar, cometendo furto.

Após denúncias de que havia dois suspeitos tentando abrir a porta do estabelecimento na rua Francisco Possa, no Santa Felícia, os policiais militares Cabo Villar e Soldado Leal foram averiguar e depararam-se com o ladrão dentro do bar. Ele já havia separado botijão de gás, estufa de salgados, pacotes de cigarros, caixa de cervejas, ventilador e dinheiro do caixa para furtar, e disse aos policiais que era sobrinho do proprietário, mas posteriormente acabo confessando o furto.

O acusado disse ainda que usou uma chave de fenda e um martelo para arrombar a porta, e foi detido, sendo encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição das autoridades.

