Ladrão é detido pela GM após furto em loja no centro

Guardas municipais, durante patrulhamento preventivo, detiveram por volta da 1h50 desta quarta-feira, 26, D.A.C., 43 anos, acusado de ter furtado uma loja na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no centro.

Após abordagem na rua Conde do Pinhal, a equipe composta pelos GMs Abreu e Lima encontraram com o suspeito várias peças de roupas, relógios, mostruário de joias e um notebook. Posteriormente feito contato com a proprietária que compareceu no local e reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.

O gatuno foi apresentado no plantão e ficou à disposição da autoridade policial.

