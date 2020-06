Ladrão é detido durante tentativa de furto a veículo

Crédito: Divulgação

O desocupado J.F.S. foi detido por policiais militares por volta das 13h desta segunda-feira, 29, após tentar furtar um carro na rua Dona Alexandrina, no centro.

Um PM que estava em seu horário de folga, deteve o suspeito que tentou furtar um Gol que estava estacionado. Em revista, com ele nada havia sido encontrado, mas no contato do veículo estava uma chave mixa.

Detido, o acusado foi encaminhado ao 3º e 5º DPs, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

