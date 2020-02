Ladrão é detido após furtar cosméticos e descobre que os frascos continham apenas água

Crédito: Marco Lúcio

Um jovem de 23 anos foi detido nesta madrugada de domingo (09), acusado de furtar um salão de beleza.

Um vigilante viu quando o ladrão estourou a vidraça do estabelecimento com uma pedra, entrou e furtou vários produtos de beleza na avenida Doutor Teixeira de Barros (Rua Larga), então ele acionou a Polícia Militar e a ocorrência foi irradiada via Copom.

Uma equipe da Polícia Militar que realizava uma operação bloqueio na avenida República do Líbano, reconheceu o suspeito através das características passadas e o deteve.

O suspeito carregava uma sacola contendo os produtos roubados e foi preso em flagrante por furto, sendo encaminhado ao plantão policial, onde foi verificado que os frascos continham apenas água.

O acusado foi liberado após a elaboração de um boletim de ocorrência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também