Ladrão deixa caminhão e furta caixa de câmbio

O autônomo A.S.S., 41 anos, foi vítima da ação de um ladrão na manhã de segunda-feira, 24, quando teve furtado a caixa de câmbio do seu caminhão VW branco.

Ele compareceu no mesmo dia ao plantão policial e relatou às autoridades policiais que o veículo estava estacionado em frente a sua empresa, localizada na rua Miguel Petrucelli, no Jardim Ipanema e ao tentar se deslocar, descobriu que durante a madrugada ladrão teria levado a caixa de câmbio do caminhão.

