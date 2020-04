Jovem é preso por porte ilegal de arma e por repassar cédulas de dinheiro manchadas em postos de combustíveis

Notas manchadas, revólver e munições que foram apreendidos - Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 18 anos foi preso por policiais militares na tarde desta quarta-feira (8) por porte ilegal de arma e por distribuir cédulas de R$ 50 manchadas. Essas notas podem ser provenientes de explosões a caixas eletrônicos.

A reportagem do SCA acompanhou a ocorrência e apurou que após denúncia via Centro de Operações (COPOM) que dois indivíduos em um Gol branco haviam passado as notas manchadas em um posto de combustíveis na avenida Bruno Ruggiero Filho, Santa Felícia, e na rua Viriato Fernandes Nunes, Santa Paula, policiais da Rádio Patrulha (RP) acabaram se deparam com o carro na rua Gastão Vieira.

Dentro do veículo estava o rapaz de 18 anos e um adolescente de 15. Com o de maior os PMs apreenderam uma cédula de R$ 50 manchada e R$ 1.322,00 em notas normais.

Os PMs também apreenderam as notas manchadas que foram deixadas nos postos de combustíveis.

Na casa do rapaz de 18 anos, na rua Joaquil Appel, no Cidade Aracy, a Polícia Militar apreendeu mais R$ 800 em notas manchadas, um revólver calibre 38 com a numeração raspada, 44 munições de calibre 22, cinco munições calibre 38 e cinco cápsulas deflagradas do mesmo calibre. A companheira dele, uma jovem de 20 anos, que estava na residência foi detida.

As ocorrências foam apresentadas no 2 e 3º Distritos Policiais. O jovem de 18 anos foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem, enquanto que a mulher e o adolescentes foram liberados.

Nota manchadas - o cidadão não deve aceitar notas com mancha rosa, pois podem ser provenientes de roubo. É importante sempre verificar o dinheiro e, se tiver essa mancha, recuse receber a cédula manchada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também