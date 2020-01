Jovem é detido após ameaçar a mãe e a irmã por dinheiro

Um jovem de 25 anos foi detido nesta tarde de domingo (26), acusado de ameaçar sua mãe e sua irmã de 13 anos.

A mãe dele mora em uma chácara no Varjão, onde trabalha como caseira e ele foi proibido de entrar no local, pois é agressivo e hoje o proprietário do local acionou a Guarda Municipal com a denúncia que o mesmo estaria ameaçando a mãe e a irmã.

Os gms da moto patrulha, com o apoio da patrulha rural, foram até a chácara onde as vítimas confirmaram as ameaças e disseram que o acusado queria dinheiro. Ele foi detido e encaminhado ao plantão policial, ficando à disposição do delegado.

