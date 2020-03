Jovem é detida com arma de fogo na Vila Jacobucci

Crédito: Maycon Maximino

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, nesta noite de domingo (08), na Vila Jacobucci.

Através de denúncias via COPOM de uma briga de casal em via pública, na rua Júlio Prestes de Albuquerque, uma equipe de policiais militares da Força Tática, sob o comando do Sargento Strozze, foi averiguar e abordou o casal, encontrando com a jovem uma arma de calibre 32, escondida embaixo de seu braço, dentro do sutiã.

Ela e seu companheiro, de 19 anos, foram detidos e conduzidos ao plantão policial, porém ela assumiu total responsabilidade pela arma, sendo autuada em flagrante, enquanto ele foi liberado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também