Jovem é agredido por cerca de 10 pessoas em festa no Aracê de Santo Antonio

A Polícia vai investigar as agressões sofridas por um jovem de 18 anos, na noite da última sexta-feira (31), em uma festa no Aracê de Santo Antonio. O SCA apurou que aproximadamente 10 pessoas o agrediram com socos e chutes.

A vítima precisou ser medicada na Santa Casa com ferimentos na cabeça e por todo o resto do corpo.

Durante a confusão um veículo importado Range Rover acabou danificado.

O caso será investigado pela Polícia Civil que vai tentar identificar os autores das agressões.

