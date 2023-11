Inquilino é acusado de furtar 30 telhas no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto de 30 telhas foi registrado por volta das 21h desta segunda-feira, 20, na CPJ, em São Carlos. O acusado é um inquilino de 29 anos.

Policiais militares que atenderam a ocorrência, foram solicitados pela vítima de 51 anos que afirmou ter uma moradia na rua José G. Oliveira, no Cidade Aracy e ali estaria 30 telhas Brasilit (avaliadas em R$ 1.050,00) e que elas teriam sido furtadas e o responsável, seria ele, o inquilino de 29 anos.

Foi feita diligências e o acusado localizado nas proximidades. Ele se alterou com a presença da PM que utilizou força física, sendo necessário que ele fosse medicado na UPA Aracy. Posteriormente, por indicação da vítima, os policiais foram até o local onde estariam 11 telhas, que teriam sido vendidas pelo acusado, na rua José Mario Gonçalves, no mesmo bairro. Ali, o morador assumiu a compra, mas disse que não sabia a origem do produto ilícito.

Esclarecido os fatos, os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

