Inconsciente, ciclista é socorrido em estado grave no Jardim Dona Francisca

A manhã de quarta-feira, 22, teve início com a queda de um ciclista de 40 anos, ocorrida na Avenida Vicente Pelicano, quase esquina com a Avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim Dona Francisca, em São Carlos. O caso aconteceu por volta das 6h. F.H.S. estava inconsciente e ao lado de uma poça de sangue.

Populares que passavam pelo local e viram a vítima no chão e ao lado da bike, acionaram a unidade resgate do Corpo de Bombeiros que começaram os atendimentos e ao perceberem a gravidade do quadro, acionaram a unidade de suporte avançado (USA) do Samu, que intubou a vítima e a encaminhou com urgência à Santa Casa para atendimento médico de urgência.

Pessoas que estavam no local e foram questionadas não souberam informar o motivo da queda. Apenas presenciaram o corpo do ciclista no chão.

