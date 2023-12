Incêndio danifica veículos em oficina na Vila Celina

Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio ocorrido no começo da manhã deste sábado (2) atingiu veículos que estavam dentro de uma oficina, na rua Anita Stela, na Vila Celina.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e rapidamente iniciaram o combate as chamas que a principio não causaram danos estruturais no prédio. Não há registro de feridos e as causas são desconhecidas. O local deve passar por uma perícia ainda hoje.

