Idoso fica ferido após colisão entre carro e moto no centro

Um idoso de 72 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na tarde desta terça-feira, 17, no centro de São Carlos. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas José Bonifácio com a General Osório.

Os motivos do impacto são desconhecidos. A vítima que estava em uma Bis foi ao solo e socorrido pelo Samu à Santa Casa com possível luxação no ombro direito e escoriações pelo corpo. A motorista do KA preto prestou toda assistência à vítima.

