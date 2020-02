Idoso é atropelado na faixa de pedestres no Centro de São Carlos

Idoso foi atropelado no momento que atravessava a avenida São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Um pedestre foi atropelado no final da tarde desta quinta-feira (6), no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Major José Inácio, no Centro.

Segundo informações colhidas no local, a motorista do Palio Weekend transitava pela Major e ao fazer a conversão para entrar na avenida atingiu o idoso que atravessava na faixa de pedestres.

Com o impacto a vítima acabou caindo e sofreu ferimentos no rosto e na cabeça.

Uma equipe da Guarda Municipal que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos à vítima até a chegada do SAMU.

Além das lesões, o idoso estava desorientado e não sou informar o nome e a idade. Ele foi atendido pela inicialmente pela equipe do suporte básico e depois encaminhado à Santa Casa pela Unidade de Suporte Avançado (USA) e encaminhado até a Santa Casa.

As causas do acidente serão apuradas.

