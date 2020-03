Idoso de 69 anos é atropelado ao tentar atravessar rotatória da Avenida Bruno Ruggiero Filho

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um idoso de 69 anos foi vítima de um acidente no final da tarde desta quinta-feira (5) no Santa Felícia.

De acordo com apurado, o homem estacionou sua Fiat Toro na rotatória da Avenida Bruno Ruggiero Filho com a Avenida Faber. Na sequência, tentou atravessar a rua quando um caminhão atrapalhou-lhe a visão. Para tentar fugir do caminhão, o idoso tentou correr e, na sequência, foi atingido por uma pick up Corsa que transitava pela via.

A vítima sofreu fratura nas pernas e teve escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU.

