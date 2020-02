Idosa perde controle e carro se choca com violência contra poste

Veículo ficou com a frente destruída - Crédito: Maycon Maximino

Um mal súbito resultou em um violento acidente de trânsito no início da tarde desta terça-feira, 4, na rua Dr. Duarte Nunes (sentido Avenida Henrique Gregori/Avenida Sallum), na Vila Prado.

A motorista do veículo, uma idosa de 73 anos, teria tido um mal súbito e consequentemente perdeu o controle da direção, chocando-se violentamente contra um poste.

Após o impacto um princípio de incêndio assustou populares que se armaram de extintores e debelaram as chamas. Um auto bomba do Corpo de Bombeiros esteve no local para manter a segurança.

Já a idosa, com ferimentos no rosto, devido a abertura do airbag, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

