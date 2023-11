Homem sofre golpe e perde R$ 32 mil em suposta venda de carro em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 53 anos, residente em Catanduva, foi vítima de um estelionato na tarde desta terça-feira, 21, em São Carlos e teve um prejuízo de R$ 32 mil ao tentar comprar um HB20 de homem de 45 anos.

Segundo apurado, o dono de um HB20 colocou na OLX a venda do seu carro por R$ 52 mil e um homem se interessou e disse que um conhecido iria até São Carlos para ver e posteriormente comprar. Nesta terça-feira, 21, o tal homem chegou até o vendedor e gostou do carro. Fez um TED de R$ 32 mil, porém o proprietário do BH20 não teria recebido nada e o negócio não foi concluído.

O caso foi parar na CPJ e o comprador, disse que teria visto no Market Place a venda do HB20 ao preço de R$ 37 mil e fechou o negócio no valor em questão. Veio a São Carlos para concluir a compra e percebeu que foi vítima de um golpe.

