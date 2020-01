Homem sofre ameaças e perde o celular após tentar vender carro na "Feira do Rolo"

Um anúncio da venda de um carro causou prejuízo e transtorno ao proprietário e sua família.

Segundo o proprietário do veículo, ele postou o anúncio da venda do veículo na "Feira do Rolo", grupo de vendas do Facebook, e logo em seguida seu pai começou a receber mensagens de uma pessoa interessada, chegando até a mandar fotos e vídeos do carro, mas em determinado momento a pessoa interessada perguntou se ele conhecia "Fabiana" e "Mariana" (nomes fictícios) ao que ele respondeu afirmativamente, que são sua filha e neta. Então o suposto comprador pediu que ele depositasse 5 mil reais em uma conta, ou mataria as duas. Ele disse que não tinha dinheiro e as mensagens cessaram.

Em outro dia o anunciante percebeu que duas motocicletas estavam passando várias vezes em frente a sua casa, até que um homem parou e perguntou se era ali que estavam vendendo um carro, mas preocupado com fatos ocorridos anteriormente, ele disse que não.

Já na terça-feira (28), outro homem tocou a campainha e ao ser atendido pelo proprietário do veículo disse que tinha ido buscar o carro que comprou, mostrando fotos que seu pai havia enviado e um comprovante de depósito no valor de 500 reais, em seu celular. O proprietário disse que não havia recebido dinheiro nenhum e que estava negociando com outra pessoa, então o desconhecido pediu para ver o número contato dessa pessoa e quando ele foi mostrar pelo celular, através da grade do portão, o homem pegou o celular e fugiu em uma moto.

A ocorrência foi registrada no 1º DP.

