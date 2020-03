Homem se fere em lança de portão ao tentar cortar galhos de árvore

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 62 anos se feriu ao tentar cortar os galhos da árvore de sua casa neste domingo (08), na rua José Benetti, Vila Prado.

De acordo com informações, ele estava em cima de uma escada, podando a árvore, quando desequilibrou-se e ao cair, a lança do portão perfurou e atravessou seu braço e ele ficou preso, pendurado pelo braço, chegando a desmaiar devido a dor.

Os Bombeiros foram acionados e precisaram serrar a grade para soltar o braço da vítima, que foi socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, ainda com um pedaço da lança no braço, sendo encaminhada à Santa Casa, onde passará por cirurgia para remover o objeto.

