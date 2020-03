Homem que matou inquilino a tiros no Aracy e condenado a seis anos no regime semiaberto

Cícero foi condenado a seis anos em regime semiaberto - Crédito: Arquivo SCA

Foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto o homem que matou a tiros Alexssandro Bernardo da Silva, de 32 anos, no dia 9 de janeiro de 2019, na rua Luis Mascarim, no bairro Cidade Aracy.

Alexssandro Bernardo da Silva foi morto a tiros

O julgamento de Cicero Marconi Custódia da Silva aconteceu nesta segunda-feira (16), no Fórum Criminal de São Carlos.

O crime

Segundo o delegado Gilberto de Aquino, Alexssandro era inquilino e vizinho de Cicero e ambos passaram a noite bebendo e na madrugada acabaram discutindo. Cicero então teria pego uma arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima que morreu no local.

Após matar o vizinho, Cicero fugiu e foi localizado em casa pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Durante seu interrogatório, ele negou as acusações e disse que um homem em uma moto foi quem matou Alexssandro, mas o delegado não tem dúvida sobre a autoria, inclusive com relatos de testemunhas que viram os dois bebendo pouco antes do crime. Vizinhos também disseram que Cícero era um homem violento, que quando bebia efetuava disparos na rua. O delegado apurou ainda que Alexssandro devia cerca de R$ 7 mil para Cícero.

