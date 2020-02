Homem procurado pela Justiça é preso pedindo dinheiro em cruzamento no Centro

Crédito: Google Maps

Um homem de 47 anos que pedia dinheiro no farol da Raimundo Correa com a avenida São Carlos foi preso pela Polícia Militar na noite do último sábado (22). Ele estava sendo procurado pela Justiça.

Após denúncia anônima, uma equipe da PM foi até o local e abordou A.P.J. que inicialmente forneceu um nome falso. Em seguida passou o nome verdadeiro que constou ser procurado pela Justiça de Itirapina.

O acusado foi conduzido ao plantão policial e posteriormente ao Centro de Triagem.

