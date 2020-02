Homem leva quatro tiros por causa de jogo de sinuca no Jardim Antenor Garcia

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um homem de 20 anos foi alvo de quatro tiros, na noite desta quinta-feira (27), no bairro Antenor Garcia por causa de jogo de sinuca. O atirador é conhecido da vítima e a polícia está realizando busca no bairro para encontrá-lo.

De acordo com apurado, a vítima estava sentada na rua Guarino Baldan, antiga rua 1, próximo a sua residência, quando de repente percebeu a presença de um indivíduo caminhando em sua direção. O mesmo é um conhecido que teve desentendimento por causa de jogo de sinuca em um bar.

Ao perceber que o desafeto estava armado, o rapaz que estava sentado tentou correr em direção a uma construção, em frente onde estava, mas no meio do percurso levou quatro tiros. Dois pegaram nas nádegas, um no braço e outro na perna.

O autor dos disparos chegou e fugiu do local de a pé. A vítima não corre perigo de vida.

A Polícia Militar já sabe quem é o autor dos disparos e está realizando buscas na região do Antenor Garcia.

