Homem invade casa da ex-mulher e ameaça matá-la no Santa Angelina

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 39 anos foi preso nesta manhã de domingo (09), acusado de ameaçar de morte sua ex-mulher e descumprir a medida protetiva que ela tinha contra ele.

J.A.R. invadiu a residência da vítima, na rua Joviano Alves Margarido, no Santa Angelina, armou-se com uma faca no local e a ameaçou.

Ela conseguiu ligar para seu pai, que acionou a Polícia Militar e uma equipe foi ao local, detendo o acusado dentro da casa, ainda com a faca.

Ele não ofereceu nenhum tipo de resistência e foi encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

