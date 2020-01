Homem furta porta de antiga fábrica para comprar drogas

Crédito: Luciano Lopes

Nesta tarde de sábado (25), um homem de 29 anos foi detido após furtar uma porta em um prédio onde antigamentte funcionava a Faber Castell.

Policiais da Rocam foram informados que um homem foi visto saindo do local com a porta e conseguiram abordá-lo ainda com o objeto, que ele confessou ter furtado na antiga fábrica para trocar por drogas.

F.H.M.S. foi detido e conduzido ao plantão policial, onde verificou-se que ele já possuía algumas passagens por furto e permaneceu a disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também