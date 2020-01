Homem fica inconsciente após ser agredido com um tapa no rosto

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 55 anos foi internado na Santa Casa nesta tarde de sábado (25), inconsciente, após ser agredido com um tapa no rosto por um jovem de 23 anos na rua Dom Carmine Rocco, Jardim Tangará.

Segundo informações, o cachorro do homem chegou em casa ferido e por razões desconhecidas ele pensou que o jovem de 23 anos havia atropelado o animal, então foi tirar satisfação.

Ele aproximou-se do acusado e disse "agora vai ter" e colocou mão na cintura, onde guardava uma faca, mas antes que fizesse qualquer coisa o jovem o agrediu com um tapa no rosto e ele caiu, batendo a cabeça e ficando desacordado.

O Samu foi acionado e socorreu a vítima inconsciente até a Santa Casa, onde permaneceu internada.

O agressor foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde disse que apenas bateu para se defender, pois seria esfaqueado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

