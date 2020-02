Alcedino Dias dos Santos, conhecido como Mineirinho, pedreiro, de 55 anos está desaparecido

Ele saiu de sua residência no Aracy 2 na última sexta-feira (07) onde trajava camisa rosa listrada e bermuda jeans escura

Segundo informações foi visto num bar na Vicente Laurito

Qualquer informação sobre Alcedino, entrar em contato no telefone: 99374 9901ou com a polícia militar no 190

