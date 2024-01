Homem em fuga se esconde dentro do shopping Iguatemi e acaba preso pela PM

SIGA O SCA NO

Shopping Iguatemi - Crédito: Google Maps

Uma ocorrência policial assustou frequentadores do shopping Iguatemi na tarde deste sábado (13).

Segundo informações, um homem acionou a Polícia Militar defronte ao centro de compras para obter informações relacionadas ao furto do seu veículo que tinha ocorrido em data anterior, em outro local e como poderia retirá-lo do pátio municipal.

Os policiais disseram que ele deveria procurar o expediente administrativo nesta segunda-feira. O acusado não gostou da resposta, pois queria passar o final de semana com o carro e passou a ofender os agentes. Ele tentou dar uma "voadora" em um deles. Em seguida correu para o interior do shopping. Após uma varredura, acabou sendo localizado dentro de um restaurante e resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os militares que precisaram usar de força física moderada para detê-lo.

O rapaz foi levado até a Central de Polícia Judiciária, onde foi ouvido e liberado.

