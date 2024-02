Homem é preso por tráfico e porte ilegal de arma no Jardim Zavaglia

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 32 anos foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, nesta noite de sexta-feira (16), no Jardim Zavaglia.

Policiais da Força Tática, da Polícia Militar, com base em informações sobre um Corsa que estaria sendo usado no abastecimento de drogas, nos pontos de tráfico da Vila Pureza, abordaram um veículo na Avenida José Pereira Lopes, no Jardim Botafogo.

Com o suspeito e dentro do veículo não foi encontrado nada ilícito, mas ao ser questionado sobre as denúncias, ele acabou confessando que eram verdadeiras e que os entorpecentes estariam em sua casa.

A equipe foi até a residência, na Rua Julia Paixão David, no Jardim Zavaglia, e além de drogas, encontrou também um revólver calibre 32.

O acusado, que já possuía passagens criminais por tráfico, furto e roubo, foi preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também