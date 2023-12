Homem é preso em flagrante após furtar estabelecimento comercial

SIGA O SCA NO

A fiação foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 5, acusado de furtar um estabelecimento comercial na Avenida Trabalhador São-carlense.

Segundo o São Carlos Agora apurou o alarme da loja disparou e o dono da loja foi até a empresa e flagrou o suspeito já na calçada com uma caixa de papelão repleta de fiação. Com o auxílio de dois seguranças de uma empresa particular, o acusado foi detido e a Polícia Militar acionada.

O criminoso foi encaminhado à CPJ e para surpresa das autoridades policiais, haviam dois mandados de prisão contra o detido: um por não ter retornado ao sistema prisional em 2022, após ser beneficiado pela “saidinha” de Natal e outra por furto. Diante das “novidades”, foi autuado em flagrante por furto e recolhido ao centro de triagem.

