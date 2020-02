Um homem foi preso neste sábado (29), acusado de agredir e ameaçar de morte sua ex-namorada.

A Polícia Militar foi acionada com uma denúncia de violência doméstica e ao chegar no local constatou que o acusado agrediu a vítima com socos e chutes.

C.D.A., que possui passagem policial por furto (artigo 155) na cidade de Brotas, foi encaminhado ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

