Homem é flagrado praticando furto no Nossa Senhora do Carmo no Dia de Finados

Crédito: divulgação/GCM

Um homem de 40 anos foi preso pela Guarda Municipal no começo da noite desta quinta-feira (2), Dia de Finados, após ter sido flagrado praticando furto no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Era por volta das 18h20, pouco depois que os portões do campo santo se fecharam, quando o sistema de videomonitoramento flagrou a ação do acusado retirando peças dos túmulos. Foi feito acompanhamento através das câmeras até a chegada das equipes.

D.H.M. foi abordado pelo Grupamento de Apoio Motorizado (GAM) ainda dentro do cemitério em posse dos objetos furtados. Na mochila que ele transportava havia 12 placas de identificação de túmulos, terços, vela, alicate de corte e uma faca.

Diante do flagrante, o acusado foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado ratificou a voz de prisão e determinou o recolhimento do individuo ao Centro de Triagem.

