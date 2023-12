Homem é flagrado pela Rádio Patrulha com entorpecentes no Antenor

A droga que estava em poder do acusado no Antenor - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 36 anos foi detido por policiais militares da Rádio Patrulha na tarde desta segunda-feira, 4, na rua Vânia da Silva Oliveira, no Antenor Garcia.

Denúncias via Copom davam conta que havia um suspeito realizando o tráfico. No local, com as características do acusado, os PMs realizaram a abordagem e com ele havia uma sacola com drogas, dinheiro e uma máquina de crédito/débito.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado à CPJ e recolhido ao centro de triagem.

