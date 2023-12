Homem é flagrado com entorpecentes no Romeu Tortotelli

A droga que estava em poder do suspeito no Romeu Tortorelli - Crédito: Divulgação

Um homem foi detido por guardas municipais do Grupo GAM. Com ele havia entorpecentes. O flagrante aconteceu às 20h35 desta quarta-feira, 6, na Avenida João Stella, no Residencial Romeu Tortotelli.

Os GMs patrulhavam o bairro quando suspeitaram do comportamento do acusado que tentou a fuga. Após ser abordado e revistado, foi localizado 14 pinos com cocaína no bolso de sua calça. Questionado, disse que estava no comércio de drogas e apontou, do outro lado da rua, embaixo de um piso, 9 porções de maconha e no mesmo terreno embaixo de uma planta, uma sacola plástica com 197 pinos com cocaína e mais 26 porções de maconha.

O suspeito foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. A droga foi apreendida.

