Homem é flagrado com criança no colo, agredindo mulher

Um homem foi detido neste domingo (01) após ser flagrado agredindo uma mulher no Costa do Sol.

Guardas Municipais realizavam um patrulhamento na região da CEMEI Julien Fauvel, quando depararam-se com o acusado com uma criança no colo, agredindo uma jovem. Depois ele colocou a criança no chão e continuou as agressões.

Os guardas o detiveram, apesar dele tentar reagir, e o encaminharam ao plantão policial, onde ficou à disposição do delegado e foi verificado que o mesmo já possui passagens por roubo (artigo 157).

A vítima, uma jovem de 19 anos, informou que está amasiada com o acusado há cerca de seis meses e que não é a primeira vez que ele a agride.

