Homem é detido durante tentativa de furto em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 25 anos foi detido por volta dos 30 minutos desta terça-feira, 21, após tentativa de furto a uma casa na rua Francisco Crestana, na Vila Jacobucci.

PMs foram acionados via Copom e no local, recepcionados por uma vizinha que tinha as chaves da casa e que disse ter ouvido um barulho de vidro quebrando no imóvel. A moradia pertence a um homem de 40 anos.

Os PMs entraram na casa e notaram uma porta arrombada. Dentro da casa, o suspeito de 25 anos com uma mala e uma mochila com vários produtos. Além de um pé de cabra. Indagado, disse que conhecia o dono do imóvel e frequentava a casa. Assumiu ainda que estaria praticando o crime.

Detido, foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

