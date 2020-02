Homem é detido após furtar residência no Centro

Crédito: São Carlos Agora

Um homem foi detido nesta madrugada de sábado (15), acusado de furtar uma residência na região central.

Segundo informações, um morador da rua Bento Carlos ouviu barulhos na residência vizinha e acionou os vigilantes noturnos, que rapidamente foram até lá e flagraram o ladrão dentro do imóvel, mas ao perceber a presença deles, o bandido correu para os fundos, pulou o muro e se escondeu em uma mata, mas acabou sendo detido.

Com o acusado foram encontrados vários metros de fios elétricos e outros metais, furtados na residência, além de uma bicicleta que ele disse ser sua.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o autor do furto ao plantão policial e preso em flagrante por furto, sendo recolhido ao Centro de Triagem.

O proprietário do imóvel contou que no dia anterior já havia registrado um boletim de ocorrência pelo furto da fiação do imóvel e que nesta madrugada o ladrão voltou para furtar o restante dos fios e as torneiras, mas desta vez não conseguiu.

