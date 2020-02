Homem é detido após esfaquear uma pessoa no mesmo local em que cometeu um homicídio há 13 anos

Crédito: Luciano Lopes

Um homem de 48 anos foi detido nesta tarde de sábado (29), após esfaquear um rapaz em um bar, na rua Iwagiro Toyama, no Jardim Paulistano.

De acordo com informações, após um desentendimento entre os dois, V.E.S., 48 anos, deu uma facada no peito do jovem, que fugiu correndo por cerca de um quarteirão e sentou-se, até ser socorrido pela PM e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado, sem risco de morte.

Os policiais militares foram até o bar onde ocorreu o crime e detiveram o autor, que ainda estava em posse da faca.

De acordo com informações, o acusado ainda responde por um homicídio que cometeu em 2007, no mesmo bar. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também