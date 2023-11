Homem é detido após descumprir medida protetiva

Crédito: Divulgação

Um caso de violência doméstica foi atendido pelo Grupamento Ambiental da Guarda Municipal de São Carlos por volta das 19h desta terça-feira, 21, na rua Antonio Selarin, no Jardim Araucária.

Os GMs foram até o endereço após denúncia dando conta que um homem estaria descumprindo uma medida protetiva

No local os guardas encontraram o acusado de 22 anos dentro da residência da vítima. Com a medida protetiva em mãos e apoio do GAM e comando, o suspeito foi encaminhado até à CPJ para as devidas providências.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também